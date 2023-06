Eccellenza: Ginosa, presentato il nuovo direttore sportivo

Franco Sgrona è il nuovo direttore sportivo del Ginosa. È stato presentato nel pomeriggio di sabato 24 giugno dal nuovo presidente Annalisa Surdo, dal vicepresidente Giuseppe Tamborrino e dai dirigenti Vincenzo Caponio e Gianluca Catucci. Franco Sgrona vanta curriculum è di tutto rispetto per le tante piazze importanti in cui ha lavorato come direttore sportivo: Noicattaro, Barletta, Bitonto, Matera, Andria, Monopoli, Taranto e Massafra. Franco Sgrona avrà il compito di allestire un Ginosa ambizioso.

