Calcio C/F, 7a edizione Serie C: ai nastri partenza 45 squadre

Al via per settima edizione del campionato Serie C 2024/2025. Quest’anno, ai nastri di partenza, si contano quarantacinque squadre, suddivise in tre gironi A, B e C e tutte pronte per avviare la nuova stagione di calcio femminile. Domenica 8 settembre è in programma la prima giornata con calcio d’inizio alle ore 15.30 tranne due posticipi nel girone A: Moncalieri-Monterosso (17.30) e Pro Sesto-Independiente Ivrea (18).

SERIE C – 1ª Giornata

Girone A: Lesmo-Angelo Baiardo (Gallo di Mestre), Azalee Solbiatese-Blue Bellinzago (Volpi di La Spezia), Formello-Sedriano (Pisano di Ercolano), Real Meda-Blues Pietrasanta (Zaccheria di Legnano), Women Torres-Tharros (Musumeci di Cassino), Pro Sesto-Independiente Ivrea (Nuckchedy di Caltanissetta), Moncalieri-Monterosso (Rinaldi di Nichelino)

Riposa: Spezia Women

Girone B: Sudtirol-Real Vicenza (Paris di Bergamo), Jesina-Ravenna (Ciorba di Perugia), Chieti-Isera (Ventrone di Roma 1), Riccione-Villorba Treviso (Norci di Arezzo),Vicenza-Comunale Tavagnacco (Perenzoni di Rovereto), Gatteo Mare-Venezia FC (Buzzone di Enna), Accademia SPAL-Trento (Taouili di Vicenza)

Riposa: Venezia 1985

Girone C: Catania-Siracusa (Onorato di Nola), Palermo-Giovanile Rocca (Oliva di Nocera), Villaricca-Trastevere (Leone di Avezzano), Nitor-Roma (Filippi di Rossano), Grifone Gialloverde-Salernitana (Iheukwumere di L’Aquila), Matera Città dei Sassi-Montespaccato (Lucanie di Molfetta), Dolphins Agropoli-Frosinone (Fede di Rossano)

Riposa: Lecce Women

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author