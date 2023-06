Cagliari: Ruba coppa promozione e poi si pente

Episodio incredibile all’Unipol Domus di Cagliari durante i lunghi festeggiamenti per il ritorno in Serie A della squadra di Claudio Ranieri. Dopo che il gruppo rossoblù ha sollevato al cielo la coppa della promozione, qualcuno ha approfittato della pacifica invasione di campo per rubarla. Come riporta il Corriere dello Sport, è stato lo speaker dello stadio a darne notizia facendo un appello affinché venisse restituita: “Hanno rubato la coppa. Per favore, riportatela indietro”. Sono stati momenti di panico fino a quando il trofeo è stato ritrovato. È stato un tifoso a riportarlo al suo posto, scusandosi per l’accaduto.

