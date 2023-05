BRINDISI – Dopo lo scoppio dello pneumatico, il conducente del tir ha perso il controllo del mezzo che ha poi terminato la sua corsa contro il guardrail. Tanta paura per l’incidente che si è verificato oggi pomeriggio sulla Statale 613 Brindisi-Lecce, all’altezza dello svincolo per il rione Santa Chiara, direzione nord. Sul posto Polizia stradale e vigili del fuoco che, con l’ausilio di una gru, hanno provveduto alla complicata rimozione del mezzo pesante, rimasto incastrato nello spartitraffico. Diversi disagi, invece, al traffico veicolare. L’autista del mezzo, per fortuna, non ha riportato ferite.

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp