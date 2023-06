Brindisi: Sanità nel caos, Asl: ‘Niente rinforzi da fuori, hanno rifiutato tutti’

‘Quasi tutti hanno rifiutato il trasferimento nelle nostre strutture, la situazione è critica, per intenderci, peggio di quanto registrato in piena emergenza Covid’. Il commissario della asl di Brindisi Giovanni Gorgoni non usa mezzi termini nel nuovo vertice con i sindaci per fare il punto sulla crisi della sanità brindisina.

