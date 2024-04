Parla per la prima volta il consigliere Roberto Quarta che si dichiara ancora all’interno della maggioranza al comune di Brindisi nonostante la frattura con il resto della coalizione che diserta la commissione presieduta dallo stesso Quarta riunita per affrontare il tema raccolta rifiuti in città.

Davide Cucinelli Giornalista pubblicista, iscritto all’albo regionale Puglia dal 2013. Esperto di sport, politica e cronaca. See author's posts