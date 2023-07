Lo shock di Mahmood per la bellezza del porto di Brindisi e del numero pubblico che ha preso d’assalto la scalinata Virgilio ed il lungo mare Regina Margherita per assistere al festival del mare e della musica. l’appuntamento con porto Rubino ed il suo veliero che per il secondo anno consecutivo torna nelle acque del porto brindisino. Immancabile i celebri brani del vincitore di Sanremo 2022 come Brividi e Soldi.

A fare gli onori di casa il promotore di questa iniziativa di successo, il noto cantautore pugliese Renzo Rubino che oltre a Mahmood ha ospitato anche le esibizioni del giovane Eugenio Cesaro e Omar Pedrini

Davide Cucinelli Giornalista pubblicista, iscritto all’albo regionale Puglia dal 2013. Esperto di sport, politica e cronaca. See author's posts

