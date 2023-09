BRINDISI – Ignoti hanno dato fuoco a uno pnemautico piazzato davanti all’ingresso di un’agenzia di pompe funebri: è accaduto mercoledì notte in via Mecenate, al rione Commenda di Brindisi. I vigili del fuoco sono intervenuti alle 2.20 spegnendo l’incendio che ha annerito la saracinesca e il muro esterno dell’agenzia. Sull’episodio indagano le forze dell’ordine.

Pochi minuti dopo, verso le 2.40, i vigili del fuoco sono intervenuti per un incendio auto a canale Patri.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp