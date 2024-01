BRINDISI Leggero miglioramento delle condizioni del trentenne brindisino massacrato di botte sabato sera in un locale del centro. È stata eseguita una tac di controllo. Il decorso post operatorio è regolare e non risultano complicazioni. Il paziente è ancora in coma farmacologico e costantemente monitorato. In carcere per tentato omicidio un ragazzo di 20 anni.

