Brindisi: inizia la ristrutturazione del dormitorio, immigrati ospitati momentaneamente in tendostrutture

Dopo una serie di ritardi e criticità sono iniziati i lavori per la ristrutturazione del dormitorio per immigrati di Brindisi. Il Comune ha allestito tre tendostrutture per ospitare momentaneamente gli ospiti ma c’è preoccupazione per gli irregolari. Il Comune attende risposte dalla Prefettura.

