In mattinata parte la prevendita per la sfida tra il Brindisi ed il Catania. I tifosi biancazzurri, nonostante la delusione della sconfitta interna contro il Monopoli, si sono radunati presso il Play Store della società adriatica in attesa dell’apertura della vendita dei tagliandi per la sfida in programma mercoledì pomeriggio presso lo stadio “Franco Fanuzzi”

Davide Cucinelli

