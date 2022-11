BRINDISI – Il Brindisi continua il lavoro in vista della sfida il programma domenica pomeriggio a Matera con il dubbio Santoro. Una partita importante ed insidiosa per la formazione biancazzurra chiamata a dare continuità, in particolare lontano dalle mura amiche, dopo il ritorno al successo di domenica scorsa contro l’Afragolese. Una vittoria che ha permesso al Brindisi di agganciare il Fasano al secondo posto in classifica a due punti di ritardo dalla capolista Cavese. Tre punti pesante sia per l’importanza dell’avversario sia per le modalità che hanno permesso ai brindisini riconquistare l’intera posta in palio negli ultimi secondi di gara mettendo il cuore oltre l’ostacolo al termine di una partita particolarmente spigolosa. La gara contro la formazione campana ha visto in campo un Brindisi disposto diversamente dal punto di vista tattico non per un cambio di modulo ma per la scelta di uomini, in parte forzata del tecnico Danucci, di affidarsi a Dammacco come falso nove e riferimento centrale e terminale d’attacco della formazione biancazzurra. In parte forzata per l’assenza di Santoro fermatosi per un problema muscolare nella rifinitura di sabato, con l’attaccante adriatico che sta provando a recuperare svolgendo un lavoro specifico e differenziato in questi giorni ma per lui restano molto basse al momento le possibilità di vederlo in campo nella gara di Matera. In questo caso quindi il ballottaggio non sarà più tra Santoro e Di Piazza ma tra quest’ultimo e Dammacco, una scelta che indicherà anche su come vorrà affrontare la partita Ciro Danucci puntando su un attaccante d’area o una punta di movimento. Dubbi che però verranno sciolti solo nelle ultime ore prime della sfida esterna contro il Matera.

Davide Cucinelli Giornalista pubblicista, iscritto all’albo regionale Puglia dal 2013. Esperto di sport, politica e cronaca. See author's posts

Condividi su...

Linkedin email