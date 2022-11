Condividi su...

Fasano e Casarano pronti a sfidarsi domenica al Curlo in un match di altissima classifica. I biancazzurri sono reduci da due sconfitte consecutive, ma per rendimento interno non sono secondi a nessuno: 4 vittorie su 4, 10 gol segnati ed una sola rete incassata. Di riflesso, in trasferta, nessuno ha fatto meglio dei rossazzurri, che lontano dal Capozza hanno già raccolto 11 punti su 15 e segnato più di chiunque altro.

Fra le fila delle serpi, in settimana, ha parlato il capitano Max Marsili. L’ex Taranto ha presentato così la sfida alla squadra della Selva: “Sarà una gara importante. Affronteremo una squadra in salute che fino a pochi giorni fa era prima in classifica. Ci stiamo preparando al meglio, ci faremo trovare pronti. Noi veniamo da tre pareggi consecutivi, analizzando ognuna di queste partite possiamo notare che avremmo meritato molto più di tre punti. Vogliamo però tornare al successo, già domenica, anche se giocheremo su un campo difficile. Sarà necessario sbagliare quanto meno possibile, ma ciò che più conta sarà evitare di disunirci perché la nostra forza sta proprio nel gruppo. Dobbiamo rimanere sul pezzo, con la consapevolezza di essere un’ottima squadra. Qui a Casarano ho trovato una piazza importante, ricca di gente che apprezza il nostro impegno. I tifosi, ovviamente, vorrebbero sempre vincere ed è normale che in questo periodo ci sia un po’ di rammarico. I nostri tifosi ci seguono e ci vogliono bene, non posso che augurarmi di vedere un Capozza sempre gremito, fino alla fine del campionato”.