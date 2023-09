Brindisi: emergenza dormitorio, Cgil: ‘Persi i fondi del Pnrr’

‘La vecchia amministrazione comunale di Brindisi ha perso i fondi del Pnrr per risolvere il problema del dormitorio”. La Cgil di Brindisi esprime preoccupazione per l’imminente sgombero (in vista dell’ennesima ristrutturazione) della struttura per immigrati e chiede un intervento del sindaco Marchionna.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp