Brindisi: Elezioni, Lino Luperti attacca Riccardo Rossi

“Il sindaco Riccardo Rossi continua a pensare che le regole valgono solo per gli altri. In questi giorni, nonostante si tratti della fase che precede le consultazioni amministrative, Rossi continua a utilizzare la comunicazione istituzionale per farsi campagna elettorale. Il tutto, nonostante le leggi in vigore lo vietino espressamente”, lo scrive in una nota Lino Luperti, candidato Sindaco di Brindisi.

“Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni”, sottolinea Luperto citando l’articolo 9 della legge del 22 febbraio 2000.

”E’ evidente che spetta agli organismi preposti, a partire dalla Prefettura, verificare il rispetto delle normative. Ecco perché mi aspetto che questa situazione a dir poco spiacevole cessi nel più breve tempo possibile”, conclude Lino Luperti, candidato Sindaco di Brindisi con Movimento Regione Salento e Uguaglianza cittadina.

