Brindisi: Conte ammette, ‘M5S male alle comunali’

A Brindisi per sostenere il candidato sindaco Roberto Fusco, al ballottaggio con Pino Marchionna, Giuseppe Conte ha ammesso che il “risultato del M5s al primo turno delle comunali non è stato assolutamente buono. Per organizzare una risposta efficace sui territori occorre del tempo. Stiamo lavorando, abbiamo dato vita ai gruppi territoriali, ma anche lì bisogna costruire dei progetti”.

Fusco, espresso dal Movimento, è sostenuto anche dal Pd, ma in tema di alleanze con il partito di Elly Schlein il leader pentastellato rimane cauto. “C’è un dialogo pressoché naturale, però non sono ammessi compromessi al ribasso: i nostri valori e i nostri princìpi sono irrinunciabili”.

Al primo turno, Fusco ha incassato il 33,31% delle preferenze, 11 punti in meno rispetto a Pino Marchionna, sostenuto dal centrodestra, che ha chiuso a quota 44%.

Falliti anche i tentativi della coalizione Pd-M5s di ottenere il sostegno di Verdi e Sinistra italiana che al primo turno avevano sostenuto l’uscente Riccardo Rossi. “Il dialogo con il Pd alcune volte dà dei buoni risultati a livello territoriale altre volte no, ma è importante comprendere che noi non permetteremo mai che l’asticella sia tenuta bassa e che l’intesa possa essere frutto di un compromesso pur di andare a governare, vale per qualsiasi forza politica con cui dialogheremo”, ha sottolineato Conte.

“A noi interessa governare per realizzare progetti, significa che non puoi costruire delle accozzaglie, degli assembramenti o cartelli elettorali: devi valutare di volta in volta se ci sono le condizioni per andare insieme alle altre forze”, ha aggiunto il presidente del M5S.

“A Brindisi serve squadra amministrativa competente” – “Brindisi è una città in difficoltà, ma ha tante potenzialità, quindi ha bisogno di una squadra di amministratori competente, che conosca i problemi della città e che le voglia bene rilanciandola nella prospettiva della decarbonizzazione, della mobilità sostenibile, del turismo sostenibile”, ha aggiunto Giuseppe Conte. ”Brindisi è un patrimonio di ricchezza e di valori, bisogna bonificare l’area Sin. Ci sono tantissime opportunità, bisogna solo avere un progetto e idee chiare. Fusco è una persona che coniuga serietà, visone, chiarezza e impegno civico. Ha tutte le qualità per fare bene ed essere affidabile”, ha concluso Conte.

