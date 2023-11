Brindisi: Commissione decarbonizzazione, Enel ancora non chiarisce cosa intende fare

Tutto rinviato. Il primo sottocomitato dedicato al processo di decarbonizzazione di Brindisi non ha prodotto passi avanti. Troppi gli attori attorno ad un tavolo per prendere decisioni importanti, tant’è che il Governo ha chiesto al Sindaco Giuseppe Marchionna di convocare un tavolo su scala locale in grado di redigere un documento condiviso da portare a Roma. Ma il nodo principale resta la posizione di Enel. L’azienda, infatti, incredibilmente, ancora non ha presentato un piano ufficiale che chiarisca come (e con quali modalità) debba avvenire la riconversione della centrale ‘Federico II’.

