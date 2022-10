BRINDISI – Una simbolica consegna delle chiavi delle strutture alberghiere nell’incontro avvenuto in prefettura e richiesta dalla federalberghi brindisina dopo le ultime bollette energetiche ricevute. Il presidente Argentieri ha presentato delle proposte urgenti per evitare chiusura come in alcuni casi è già avvenuto chiedendo interventi entro il mese di ottobre per limitare i rischi di licenziamenti e ricorso alla cassa integrazione nel migliore dei casi.