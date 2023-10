BRINDISI – La carcassa di un cane gettata in fondo ad una cava è stata recuperata questa mattina da una squadra specializzata dei vigili del fuoco del comando provinciale di Brindisi. Gli uomini del Saf sono intervenuti in contrada Mascava intorno alle 11, dopo la richiesta arrivata dal comando della polizia locale. La cava è profonda circa 25 metri. Sul posto anche il personale Asl. Sono in corso le indagini per determinare quanto accaduto allo sfortunato animale.

