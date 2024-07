Brindisi, assalto a portavalori sulla statale 613

BRINDISI – Assalto ad un portavalori sulla strada Statale 613 che collega Brindisi a Lecce.

I malviventi sono entrati in azione esplodendo colpi d’arma da fuoco, molto probabilmente è stato utilizzato un fucile Kalashnikov, tutto si è verificato alle prime ore del mattino, incendiate due auto per impedire l’arrivo immediato delle forze dell’ordine. Il tratto della statale interessato tra Torchiatolo e San Pietro Vernotico è al momento chiuso al traffico. Stando a quanto si apprende avrebbe agito un commando composto da almeno 10 persone, Per ora non si hanno altri dettagli sul grave fatto di cronaca.

+++ IN AGGIORNAMENTO +++

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author