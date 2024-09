Brindisi, arrestato col taser: Molteni si congratula con Polizia

Brindisi – Grande apprezzamento e riconoscimento sono stati espressi da Nicola Molteni, sottosegretario all’Interno, nei confronti degli agenti della Polizia di Stato della Sezione Volanti di Brindisi, intervenuti con professionalità e coraggio nel pomeriggio di sabato 7 settembre per fermare un 29enne di origine somala. L’uomo, armato di due lunghi coltelli, minacciava i passanti nei pressi del dormitorio per migranti in via Provinciale San Vito, in pieno centro cittadino.

L’intervento delicato ha reso necessario l’uso del Taser, che ha consentito di immobilizzare l’uomo senza causare danni, permettendo così agli agenti di arrestarlo e metterlo a disposizione dell’autorità giudiziaria. “Ancora una volta, il Taser, strumento non letale e di grande deterrenza, ha permesso di neutralizzare una minaccia concreta per cittadini e agenti”, ha sottolineato Molteni.

Dal marzo 2022, il Taser è stato assegnato alle forze dell’ordine, offrendo un importante strumento per garantire la sicurezza pubblica e completare il loro equipaggiamento, come evidenziato dal sottosegretario.

