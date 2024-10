Brindisi, ancora “guai” per Ryanair: l’aereo per Londra torna indietro

BRINDISI – Fonti aeroportuali assicurano che non ci sia stata alcuna emergenza, ma “solo” una spia di un presunto malfunzionamento rilevata dal pilota. Per questo, un aereo Ryanair partito dall’aeroporto di Brindisi in direzione Stansted, Londra, decollato alle 11.47, dopo pochi minuti ha fatto “inversione” ed è rientrato sulla pista del Casale. I passeggeri a bordo, intorno a mezzogiorno e mezzo, sono stati fatti scendere normalmente attraverso le scale. L’episodio si incastra nella sequela di “incidenti” in cui la compagnia irlandese è stata, suo malgrado, protagonista nelle ultime settimane.

