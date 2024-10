BRINDISI – In casa aveva cocaina, hashish e, più in generale, il kit dello spacciatore. L’accusa resta tutta eventualmente da dimostrare, ma intanto la Polizia di Stato di Brindisi, nella serata di ieri, ha arrestato in flagranza un 42enne brindisino, incensurato, ora indagato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Brindisi, “coca” e “fumo” in casa: arrestato 42enne incensurato

In particolare, nell’ambito di una mirata attività repressiva finalizzata all’individuazione di soggetti responsabili di illeciti in materia di stupefacenti, gli investigatori della Squadra Mobile hanno effettuato una perquisizione presso l’indirizzo di residenza dell’uomo, ove era stato riscontrato un continuo andirivieni di soggetti.

All’interno dell’abitazione, i poliziotti hanno rinvenuto e sequestrato 28,78 gr di cocaina e 7,47 grammi di hashish, oltre ad un bilancino elettronico di precisione, varie buste di cellophane con numerosi ritagli circolari, 2 forbici in metallo e 3 coltelli, tutti con residui di sostanza stupefacente, presumibilmente utilizzati per il confezionamento della droga.

All’esito delle attività, come disposto dal Pubblico Ministero di turno, l’uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa della convalida.

