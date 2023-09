Mons. Intini chiede ed il sindaco Marchionna risponde, in un dialogo a distanza che ha come interlocutore l’intera cittadinanza brindisina. L’arcivescovo Giovanni Intini aveva sorpreso nel suo discorso ufficiale in occasione della festa patronale di Brindisi, parlando di ambienti, parlando di lavoro, parlando di politica. Ad accogliere l’invito al dialogo ed al confronto il sindaco Giuseppe Marchionna commendando ai nostri microfoni le parole del vescovo Intini.

About Author

Davide Cucinelli Giornalista pubblicista, iscritto all’albo regionale Puglia dal 2013. Esperto di sport, politica e cronaca. See author's posts

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp