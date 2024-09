Il brand #weareinPuglia sulle maglie della nazionale ciclismo

BARI – Il brand #WeAreinPuglia arriva sulle maglie della Nazionale italiana di Ciclismo in occasione dei Mondiali che si svolgeranno a Zurigo da questo fine settimana. E così la maglia azzurra si arricchisce di una nuova sponsorizzazione in una gara che prevede dislivelli fino ai 4500 metri.

Prende così il via l’attività di comunicazione con la Federazione Ciclistica Italiana. Il sogno di ammirare la maglia azzurra è diventato una realtà condivisa da scuole, ciclisti professionisti e amatoriali, società sportive arrivate da tutta la Puglia per per consolidare il nostro territorio come Bike Destination.

Nel 2024 è stata quindi confermata la media partnership tra Federciclismo e Regione Puglia. Un momento di sport, promozione, salute e benessere che, nel turismo, si sono ritrovati dando l’opportunità di osservare anche l’azione proficua di network fra più istituzioni pugliesi che il ciclismo ha saputo creare.

