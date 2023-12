Bombardieri, ‘Giovani del Sud non sono figli di un Dio minore’

“I giovani del Sud non sono figli di un Dio minore. Dove sono gli investimenti per il sistema sanitario? Dite che blocchiamo il Paese, ma come si pensa di dare un futuro se si vuole fare una Zes unica?”. Lo ha detto PierPaolo Bombardieri, segretario generale della Uil, dal palco della manifestazione organizzata a Bari da Cgil e Uil in occasione dello sciopero generale delle Regioni del Sud.

“Spiegateci come pensate di risolvere il problema dell’Ilva – ha aggiunto -. Il tempo passa e lo stabilimento rischia di chiudere. Diteci come intendete dare risposte alla Bosh, alla Marelli. Diteci come intendete affrontare la transizione climatica e dare risposte per le politiche industriali”.

“Non accetteremo alcun attacco al diritto costituzionale allo sciopero dal ministro Salvini. I lavoratori lo sciopero se lo pagano. Se Salvini vuole fare camminare i treni, si faccia dare dalla Meloni il trenino di Lolobrigida, che lo fa fermare dove vuole”, continua Bombardieri, che ha parlato anche della sicurezza sul lavoro: “Invece di precettare, il Governo faccia qualcosa per la sicurezza dei lavoratori, convochi le ferrovie perché troppe persone hanno perso la vita. Noi non ci pieghiamo e queste piazze non saranno mai un sindacato di regime”.

