Bisceglie, torna “Libri nel borgo antico”

BARI – Centoquaranta autori, 50 case editrici, 400 giovani volontari nelle piazze della cittadina della Bat. È tutto pronto per la 14esima edizione del festival letterario “Libri nel Borgo Antico”, in programma a Bisceglie, dal 25 al 27 agosto prossimi, una festa della cultura e della lettura che coinvolge autori, case editrici, e migliaia di appassionati che ogni anno affollano le vie e le piazze del centro storico biscegliese. L’edizione 2023 della kermesse letteraria sarà aperta da un intervento del ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, più volte in passato ospite del festival biscegliese. Temi della 14esima edizione di “Libri nel Borgo Antico” saranno quelli dell’economia femminile, della bellezza, dell’arte e del pensiero ma grande spazio avranno anche la politica e l’attualità fino allo sport e ovviamente non mancheranno i più grandi nomi della narrativa. Confermata una sezione dedicata ai bambini e il ricco il programma di eventi collaterali, con la serata di anteprima il 24 agosto e due appuntamenti nel mese di settembre.

