Bike, torna il Trittico dei siti Unesco di Puglia

ANDRIA – Trittico dei Siti Unesco della Puglia, pronti per la seconda parte: 16 e 17 settembre a Monte Sant’Angelo e Castel del Monte. Dopo l’appuntamento del 16 aprile scorso ad Alberobello, si completa nella seconda metà di settembre il programma del trittico organizzato da Un Dente in Più con l’obiettivo di pedalare nella storia per far crescere il turismo e internazionalizzare la destinazione. Filo conduttore è il bike, attraverso il ciclismo giovanile su strada e la storia millenaria dei quattro siti Unesco della Puglia, con l’obiettivo di pedalare nella natura e nella cultura, per diffondere ancora di più l’attrattività della nostra regione in questo settore. Come già accaduto nella tappa organizzata tra i trulli di Alberobello, i talenti del ciclismo italiano delle categorie juniores, allievi ed esordienti gareggeranno sulle strade di altre due città della Puglia.

