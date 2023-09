Battista: ‘La questione Iacovone sta diventando una barzelletta’

“È di qualche giorno fa la dichiarazione del sindaco, al termine di un incontro tra il comune di Taranto e la struttura del commissario, con cui affermava che lo stadio andava ristrutturato, giungendo a questa conclusione per il bene della città. Apprendo che il sindaco ha nuovamente cambiato idea. Come si può cambiare parere nel giro di una settimana? Il sindaco non pensa che queste sue continue giravolte lo rendano poco credibile? Di fatto con la questione stadio siamo di fronte ad un’ulteriore pagina nera della politica tarantina. Stiamo diventando la barzelletta d’Italia. Mai come questa volta bisogna passare dalle parole ai fatti. Lo chiede la città, lo chiedono i tarantini. Pertanto, faccio un appello a entrambi. La smettano con questo continuo ping pong sulla stampa. I tarantini sono stanchi, non se ne può più. Si siedano a oltranza a un tavolo e mettano una volta per tutte le basi per avviare l’iter amministrativo che conduca a consegnare alla nostra città una struttura degna di questo nome o in alternativa il commissario faccia valere i poteri che il Governo gli ha conferito per la realizzazione dei Giochi”. Così in una nota Francesco Battista, consigliere comunale di Taranto e segretario cittadino della Lega.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp