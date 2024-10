Basket, Serie B: Ruvo ostacolo Chieti, San Severo c’è Ravenna

Il passo falso contro Fabriano, alla fine, è stato solo un incidente di percorso. Le due vittorie consecutive, su altrettante squadre di Montecatini, hanno riportato in carreggiata la Pallacanestro Ruvo di coach Rajola, che ora vede la vetta occupata da Roseto a due lunghezze. Nella sesta giornata del campionato di Serie B Nazionale di pallacanestro, intanto, i biancazzurri attendono Chieti al “PalaColombo”. Non proprio un impegno dall’alto coefficiente di difficoltà, con la compagine abruzzese che ha incassato due sconfitte consecutive con Sant’Antimo e Pallacanestro Montecatini prima del prestigioso successo contro la Pielle Livorno. Ruvo che, in ogni caso, proverà a massimizzare gli sforzi delle ultime giornate per allungare ulteriormente la striscia positiva.

Umore agli antipodi per la Cestistica San Severo. La vittoria contro Piombino ha illuso la squadra di coach Bernardi, che ha dovuto cedere il passo a Sant’Antimo nell’ultimo turno. Sul parquet del “Falcone e Borsellino” arriva una diretta concorrente per la salvezza come Ravenna. Il roster, composto in gran parte da giovani, sta inevitabilmente pagando il prezzo dell’inesperienza, un fattore che rende il cammino verso l’obiettivo finale molto più complicato del previsto. Trovare il giusto equilibrio e far fronte alle pressioni di una stagione così delicata non sarà semplice.

