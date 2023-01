Basket: NM Corato ospita Adria Bari al PalaLosito

In attesa dell’esito del ricorso proposto da Castellaneta contro la decisione del Giudice Sportivo di assegnare la vittoria per 20-0 a favore della Nuova Matteotti Corato dopo quanto accaduto domenica scorsa, i ragazzi di coach Patella sono attesi dall’impegnativa partita casalinga con l’Adria Bari, valida per la quarta giornata del girone di ritorno.

L’Adria Bari occupa attualmente il quarto posto in classifica a quota 20 punti, frutto di 10 vittorie e 4 sconfitte (di cui ben 3 lontano dalle mura amiche), con 1203 punti all’attivo (media di 85.9 punti a partita e miglior attacco del torneo) e 1060 punti subiti (media di 75.7 punti a partita).

Nell’ultima giornata di campionato la formazione biancorossa allenata da coach Massimo Cazzorla ha battuto in casa la Sunshine Vieste con il punteggio di 89 – 63.

Il top scorer di Bari è l’ala forte classe 1996 Riccardo Callara, con ben 16.7 punti per allacciata di scarpe.

La gara di andata, disputata lo scorso 6 novembre al PalaBalestrazzi, è terminata con il risultato finale di 76-70 grazie ai 20 punti di Lupo che, però, sarà assente per squalifica dopo l’espulsione rimediata contro Vieste.

Appuntamento a sabato, alle ore 19:00, al PalaLosito. La partita sarà arbitrata dai signori Farina Valaori di Brindisi e Ranieri di Mola di Bari.

