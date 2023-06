Basket: L’Olimpia Milano è campione d’Italia

L’Olimpia Milano è campione d’Italia 2022/23. La squadra di Ettore Messina piega la Virtus Bologna in gara 7 con il punteggio di 67-55 aggiudicandosi il 30esimo scudetto della sua storia. Un primo tempo perfetto per l’Armani (38-29), che resiste al ritorno della Segafredo. Per Milano, eroico Gigi Datome che nel momento decisivo della stagione regala una prestazione da 16 punti totali. A Bologna non sono bastati i 13 punti di Shengelia.

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp