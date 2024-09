Basket C/M, seconda vittoria in amichevole per la Clean Up Molfetta

Secondo test amichevole e seconda vittoria in una settimana per la Clean Up Molfetta, che ieri sera ha sconfitto i padroni di casa del Foggia con un netto 73-102. Protagonista assoluto della serata è stato Infante, autore di 31 punti, seguito da Delmas con 23 e Mezzina con 10. “Il bilancio per ora è positivo – ha dichiarato il tecnico Gesmundo a fine partita -. Stiamo crescendo e ci stiamo amalgamando. I risultati non ci interessano in questo momento”.

Dopo un primo quarto equilibrato (21-24), la squadra molfettese ha cambiato passo, mettendo in pratica quanto preparato durante l’ultima settimana di allenamenti e raggiungendo un vantaggio di +20 all’intervallo lungo (33-53). Il copione è rimasto invariato anche nel secondo tempo, fino al risultato finale di 73-102. “La squadra – ha aggiunto Gesmundo – sta cercando di migliorare, allenandosi bene durante la settimana e iniziando a comprendere le caratteristiche dei propri compagni, oltre alle richieste dello staff tecnico”.

La Clean Up Molfetta ha già affrontato due delle dodici avversarie che incontrerà nella Division O della Serie C interregionale: prima Trani e poi Foggia. Secondo Gesmundo, le formazioni più complete e costruite per vincere sono Castellaneta, Lecce, Monteroni e Potenza. “Farei attenzione anche a Mesagne, ma in generale il livello del girone si è alzato. Molfetta? Per quanto riguarda noi, sarà il campo a dirci dove ci collocheremo”, ha concluso il coach. La Clean Up tornerà in campo sabato 21 settembre, ancora in trasferta, per affrontare l’Adria Bari in un orario ancora da definire.

