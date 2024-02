Basket B/Int, Virtus Molfetta chiamata ancora una volta a rialzarsi

Nonostante il primo posto in classifica e nonostante una stagione sinora disputata al di sopra delle aspettative, più volte, in questi mesi, la Virtus si è trovata a doversi rialzare dopo una sconfitta, ma anche dopo una vittoria ottenuta esprimendo non un bel gioco.

Ebbene, adesso è chiamata a farlo ancora una volta con maggiore forza, ma soprattutto con maggiore voglia ed intensità. La reazione arriverà perché, nonostante le due sconfitte consecutive, la squadra è serena e motivata, così come lo è la società. La voglia di riscatto è la chiave di lettura della prossima sfida, quella di domenica 18 gennaio contro il Basket Corato che la DAI Optical Virtus Basket Molfetta affronterà tra le mura amiche del Pala Poli.

Sarà l’ultima sfida di questa regular season che i binacoazzurri vogliono vincere per dare ai propri tifosi un degno e fiducioso “arrivederci” prima dell’inizio della seconda parte della stagione. Cosa sta succedendo alla Virtus? E’ una domanda che in molti, dopo la sconfitta di Angri, seguita a quella interna contro Salerno, si sono posti.

Diverse le cause che hanno portato alle due sconfitte consecutive, ma che non possono cancellare l’ottimo percorso stagionale ottenuto sinora. Il calo fisiologico, previsto ampiamente dallo staff tecnico, è arrivato in questa parte di stagione, così come si è riscontrato in altre compagini in momenti altrettanto differenti. In settimana, la squadra, insieme allo staff tecnico, ha lavorato duramente, analizzando nei particolari l’ultima sconfitta rimediata in quel di Angri. Sedute di allenamento tecniche e tattiche mirate a superare questo momento difficile.

Come si accennava, la voglia di riscatto è tanta sia per quello che riguarda gli ultimi due insuccessi e sia per quello che riguarda la sconfitta dell’andata subita a Corato in modo rocambolesco. C’è voglia di dimostrare che la Virtus ha ancora fame di vittorie e successi ed è pronta a dare battaglia agli avversari nell’ultimo match di questa regular season.

Basket Corato viene indubbiamente da un buon momento di forma, nonché da una striscia positiva di risultati per aver battuto nelle ultime due gare rispettivamente Angri e Adria Bari. Sarà un match dall’alto tasso agonistico, in quanto con una vittoria, i neroverdi sperano ancora di rientrare nelle prime quattro posizioni della classifica. All’andata il Corato riuscì, soltanto nel finale, ad imporsi al Palalosito 88-86 sulla Virtus che incappava nella prima sconfitta stagionale.

Sarà una partita che si annuncia scoppiettante come tutti i derby e ricca di emozioni. Il Corato è una squadra giovane, a cui piace tanto correre ed è di tanto dinamismo e versatilità. Può contare sicuramente su giocatori di livello come Allier, Bellato, Tomcic e Vaulet.

