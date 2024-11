Basket A2/M, Valtur Brindisi ko a Milano: stop alla striscia vincente

Si ferma a due vittorie consecutive il cammino positivo della Valtur Brindisi, sconfitta al PalaLido Allianz Cloud di Milano con il punteggio finale di 74-63. Un match complicato per la formazione biancoazzurra, appesantita dalle numerose assenze: oltre ai lungodegenti Ogden e Vildera, nelle ultime ore si è aggiunto anche De Vico, fermato da un problema al ginocchio. La squadra ha inoltre sofferto percentuali di tiro basse, a differenza delle recenti prestazioni offensive di buon livello.

Coach Piero Bucchi ha ridisegnato il quintetto iniziale con Calzavara, Allen, Fantoma, Almeida e Del Cadia. Dopo una partenza brillante e il vantaggio nel primo quarto (11-16), Brindisi è riuscita a mantenere la doppia cifra di margine nel secondo periodo grazie alla solidità difensiva e al supporto del duo Laquintana-Ndzie. Tuttavia, un parziale di 10-0 ha riportato in equilibrio la gara e consentito all’Urania Milano di chiudere il secondo quarto avanti 30-26.

Milano ha continuato a spingere nella ripresa, raggiungendo un vantaggio di +8. Un tentativo di rimonta da parte di Almeida e Calzavara ha riavvicinato Brindisi a un solo punto (40-39), ma l’uscita di Almeida per quattro falli ha lasciato la squadra in difficoltà. Milano ha approfittato dell’occasione con una serie di triple, chiudendo il terzo periodo sul 60-47 e mantenendo il controllo fino al massimo vantaggio di +19.

Prossimo impegno per la Valtur Brindisi lunedì 18 novembre alle 20:30 al PalaPentassuglia contro Piacenza. Biglietti in vendita a partire da 10 euro con promozione abbonati per due biglietti aggiuntivi al prezzo ridotto di 5 euro.

WEGREENIT URANIA MILANO – VALTUR BRINDISI: 74-63 (11-16, 30-26, 60-47, 74-63)

Urania Milano: Gentile 15, Potts 6, Leggio 3, Cesana 12, Amato 7, Maspero 10, Cavallero 13, Udanoh 8.

Valtur Brindisi: Laquintana 2, Arletti 6, Del Cadia 5, Fantoma 8, Radonjic 3, Calzavara 8, Allen 6, Ndzie 6, Almeida 17.

Arbitri: Miniati – Pecorella – Tarascio

Tiri liberi: Milano 7/14, Brindisi 10/14

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author