Basket A2/M, disfatta Nardò a Udine: ora serve una svolta

La sconfitta con l’Old Wild West Udine ci può stare, ma la prestazione dell’Hdl Nardò Basket lascia molto a desiderare. La squadra di coach Dalmonte regge meno di un quarto, soccombendo alla precisione dalla distanza e alla superiorità a rimbalzo dei padroni di casa, che chiudono la partita già nel primo tempo.

Se il ko contro Pesaro aveva dato comunque qualche speranza, quello di Udine lascia ben poche note positive. Nardò fatica sin dall’inizio, con il solo Stewart jr. a distinguersi nei primi minuti. L’Old Wild West, guidata dall’esperienza di Bruttini e le accelerazioni di Hickey, prende il controllo già nel primo quarto e chiude il primo tempo con un rassicurante 51-33.

Nonostante un timido tentativo di rimonta nel terzo quarto, il divario si allarga fino a un impietoso 95-67 finale. I friulani dominano sotto i tabelloni (42 rimbalzi contro 22) e tirano con un impressionante 50% dal perimetro. Per Nardò, è una serata da dimenticare. Il Toro deve rialzarsi in fretta, con due sfide casalinghe all’orizzonte contro Cremona e Livorno, cruciali per dare una svolta alla stagione.

I migliori in campo per Nardò sono Stewart jr. con 19 punti, Woodson con 14 e Iannuzzi con 13, ma il resto della squadra non incide abbastanza. A Udine, la notte è stata gelida per il Toro, e non solo per il clima.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author