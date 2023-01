LECCE – A poche dalla gara che mercoledì pomeriggio vedrà impegnati i giallorossi contro la Lazio in un Via del Mare sold out, mister Baroni ha le idee ben chiare su come bisognerà affrontare la squadra di Sarri. Su chi invece schiererà, Baroni sottolinea che ‘ la formazione la fa il campo ‘ il tecnico però potrà contare sui recuperati Di Francesco e Pongracic Assenti Cetin, Bistrovic, Helgason e Listkowski, e poi parla anche del neo arrivato Maleh e dice ‘sarà in campo’.

