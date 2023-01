Il calciomercato della Virtus Francavilla sta per entrare nel vivo. Nelle ultime ore pare che la Turris abbia superato il Potenza nella corsa a Mirko Miceli, uno dei calciatori in uscita dalla formazione biancazzurra. Il difensore cosentino non sarà a disposizione di mister Calabro a Messina in quanto squalificato ed ironia della sorte, la sua ultima gara in biancazzurro potrebbe averla giocata proprio contro la Turris. Assieme all’ex Avellino, Olbia e Sambenedettese, dovrebbero partire anche Perez (con il Giugliano che continua a lavorarci) ed Ekuban, per il quale si era timidamente mosso anche il Taranto, ma su cui è piombata la Recanatese. La Fidelis Andria, al momento, li sonda entrambi. Anche Giorno in lista d’addio, con Mastropietro ed Enyan che potrebbero a loro volta salutare. Il piano del direttore Fracchiolla è chiaro: ogni uscita comporterà altrettante entrate, ma andrà data priorità alle cessioni. L’ultimo aggiornamento è che il Foggia si è aggiunto alla lista delle pretendenti di Chicco Patierno, che però non dovrebbe partire. Ancora quattro giorni e poi si tornerà in campo, con i biancazzurri che sabato 7 gennaio faranno visita al Messina ultimo in classifica. La formazione imperiale avrà tutte le intenzioni di tornare a vincere in trasferta, quasi un anno dopo l’ultima volta, così da partire con il piede giusto in questo 2023.

