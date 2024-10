Barletta, terreno privato: nessuna targa sul luogo del crollo di via Roma

BARLETTA – Il terreno è privato, non pubblico: il Comune di Barletta non potrà utilizzare l’area per renderla commemorativa. È polemica nel tredicesimo anniversario del crollo di via Roma, con il sindaco Cosimo Cannito che annuncia l’impossibilità di creare un luogo di memoria o anche solo una targa che ricordi le cinque vittime del 3 ottobre 2011.

Stando alle parole di Cannito, inoltre, i proprietari del terreno sarebbero pronti a chiedere le autorizzazioni necessarie per una nuova edificazione.

Sgomento e rabbia per i familiari delle vittime, che per oltre un decennio hanno vissuto tra il dolore e i ricordi che rievoca via Roma.

