Barletta, quindici reti all’Ovidiana Sulmona U19

RIVISONDOLI – Goleada del Barletta che rifila 15 reti all’Ovidiana Sulmona under 19 sul prato verde del campo comunale di Rivisondoli. Diverse occasioni prima di sbloccare la sfida. La prima rete dell’allenamento congiunto arriva al 16′, con l’incursione dalla destra di Schelotto, Muraru battuto per l’1-0. 21′, lancio di Marsili e tocco pregiato di Schelotto per il raddoppio, è ancora l’argentino a timbrare il tabellino del match. 33′, l’ex Inter è nuovamente protagonista ma nelle vesti di assistman servendo Ngom che, a tu per tu, non può sbagliare, 3-0. Soli tre giri di lancetta ed ecco il poker, al 36′ il cross di Schelotto viene corretto in porta al volo da Russo. Il Barletta dilaga nella ripresa con ben undici reti. Al 47′, Schelotto cede a Russo che calcia, male il portiere e palla dentro per il 5-0. 55′, piazzato di Marsili, palla tra i piedi di Russo che senza troppa fatica batte Muraru, 6-0. Basta un minuto per la settima rete che viene realizzata da Marsili con una botta dalla distanza. 63′, Marconato col destro impegna Zito che non trattiene, 8-0. Ancora Russo a realizzare per il nono gol biancorosso, poker personale per l’ex Cerignola. Non è finita qui, Glorioso entra, riceve palla dal solito Russo e segna il decimo gol, siamo al 68′. Il giovane attaccante realizza una doppietta, parziale di 11-0 al 73′. Al 75′ giunge la dodicesima rete, è Evangelista a realizzarla. Tripletta di Glorioso che lascia a terra il portiere per il 13-0. Piazzato di Sfrecola all’82’ per la quattordicesima marcatura di giornata. Camara chiude i conti all’88’ con la rete che vale il definitivo 15-0.

