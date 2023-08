Eccellenza: Canosa penalizzato di 9 punti, ‘Pronto ricorso’

Canosa Calcio penalizzato di 9 punti dalla Corte d’Appello Federale: la società preannuncia ricorso al Collegio di Garanzia del Coni.

A seguito della sentenza della Corte d’Appello Federale riguardante la penalizzazione di nove punti inflitta al Canosa Calcio nel prossimo campionato di Eccellenza Pugliese, la società in attesa della pubblicazione delle motivazioni, preannuncia sin da ora ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport nei termini previsti dal Codice di Giustizia Sportiva.

Per l’occasione, la società con a capo il presidente Alessandro Di Nunno, ci tiene a sottolineare, e non potrebbe essere altrimenti, come quanto accaduto sia riconducibile alla precedente gestione del Canosa Calcio. Lealtà e sani principi dello sport caratterizzano e continueranno a contraddistinguere questo nuovo corso: ai tifosi, ai simpatizzanti e alla città tutta la certezza che il Canosa Calcio continuerà a programmare e a credere in questo nuovo progetto, ancor più di prima.

