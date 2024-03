Barletta, pareggio amaro: biancorossi ancora in zona playout

BARLETTA – Un pareggio amaro per il Barletta, che fa i conti con un Manfredonia coriaceo e soprattutto con i risultati non incoraggianti dagli altri campi. I biancorossi restano in zona playout e Salvatore Ciullo lamenta lo scarso cinismo dei suoi nello 0-0 contro i sipontini, pur avendo visto una squadra combattiva.

La squadra di Cinque ha imbrigliato il Barletta, che non ha concretizzato la supremazia territoriale nonostante le occasioni per Pulina, Lobosco e Ngom nel primo tempo. Sotto esame anche la partita abulica di Diaz, che ha scatenato le proteste della tribuna del Puttilli. L’espulsione di Lobosco nel secondo tempo, poi, ha di fatto chiuso la partita con venti minuti d’anticipo.

Biancorossi attesi adesso dalla Palmese, tra le squadre più in forma del campionato. Per abbandonare la zona playout, servirà concretizzare anche mezza occasione, come detto dallo stesso Ciullo nella conferenza stampa postpartita.

