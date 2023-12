Barletta, operaio cade da impalcatura: non è in pericolo di vita

BARLETTA – Attimi di tensione presso un cantiere di via Roma, nella zona centrale di Barletta. Un operaio di 54 anni ha perso l’equilibrio edt è caduto da un’impalcatura di circa due metri. L’uomo, soccorso tempestivamente, non è in pericolo di vita.

Sul posto i sanitari del 118 e una squadra di soccorso dei Vigili del Fuoco della BAT, che hanno utilizzato le tecniche di tipo SAF (Speleo-Alpino-Fluviale). Il 57enne è stato trasferito presso l’ospedale Dimiccoli di Barletta per ulteriori accertamenti. Dai primo esiti, avrebbe riportato un trauma cranico.

