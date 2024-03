Barletta, mostra di Lautrec e Gauguin a Palazzo Della Marra fino al 30 giugno

BARLETTA – Presentata a Barletta, nella cornice di Palazzo Della Marra, l’esposizione dell’artista francese Henri de Toulouse-Lautrec, denominata “L’altra realtà nella Parigi dell’Ottocento”. Dall’8 marzo al 30 giugno sarà possibile ammirare 32 litografie del pittore postimpressionista, alle quali si aggiunge un raro lavoro su carta realizzato da Paul Gauguin nel 1891, intitolato “Donne di Tahiti”.

Il progetto nasce da una collaborazione con il Comune di Milano, in uno scambio artistico tra istituzioni museali che vedrà invece 18 opere di Giuseppe De Nittis esposte a Palazzo Reale. L’artista barlettano mostrava una Francia borghese e curata, Lautrec ne dipinge una frenesia popolare che portò poi alla Belle Epoque. La sua esposizione si affiancherà ai lavori di De Nittis, in una collezione rinnovata che sostituirà temporaneamente i quadri scelti per la mostra milanese. L’amministrazione comunale è al lavoro anche per un evento dell’impressionista barlettano all’Expo 2025 di Osaka, in Giappone.

