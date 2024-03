Barletta, incidente sulla SS16bis: auto in fuga

BARLETTA – Rocambolesco incidente martedì mattina sulla strada statale 16bis in direzione Foggia, tra le uscite Barletta Sud e Barletta Centro. Tamponamento in corsa tra due macchine: una delle due si è ribaltata a seguito del contatto lungo la carreggiata, l’altra invece è rimasta stabilmente sulla strada e il conducente sarebbe fuggito senza prestare soccorso.

Sul posto il 118 con un’ambulanza proveniente da Barletta, con la Polizia Locale che ha provveduto a regolamentare il traffico delimitando l’area del sinistro. Presenti anche gli agenti della Polizia Stradale per presidiare la zona ed effettuare i rilievi del caso.

Dinamica ancora da accertare nel dettaglio, diverse le ipotesi al vaglio dopo l’incidente. La pioggia battente di martedì mattina, l’asfalto bagnato e l’alta velocità tra le possibili cause analizzate sul posto. Tra gli elementi rinvenuti nei pressi dell’impatto, anche una delle due targhe della vettura in fuga, che dalle prime ricostruzioni apparterrebbe ad un’azienda di leasing automobilistici. Attesa per gli sviluppi del caso, traffico regolarmente ripristinato poco dopo le 12.

