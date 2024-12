Barletta, guardia alta verso l’incognita Gallipoli

BARLETTA – Calma e sangue freddo in casa Barletta dopo il pareggio casalingo contro l’Acquaviva. Nessuna variazione in vetta, sempre 12 i punti di vantaggio sulla Polimnia, ma la sensazione di non poter deludere le aspettative dopo un girone d’andata da autentica schiacciasassi. La concentrazione resta massima, senza far drammi dopo le mancate vittorie nelle ultime due domeniche.

L’attenzione si sposta sul match, eventuale, di Gallipoli. Un grosso punto interrogativo sulla situazione dei giallorossi, che nella domenica dell’Immacolata potrebbero schierare la juniores per prendere tempo in attesa di possibili ingressi imprenditoriali ed evitare un secondo passo verso l’esclusione dal campionato, dopo la mancata presenza dei salentini sul campo del Foggia Incedit. La preparazione della trasferta assume i connotati dell’incognita, vietato sottovalutare l’avversario.

