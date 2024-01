Barletta: dopo via Andria, riflettori su via Vittorio Veneto

BARLETTA – Dopo l’inaugurazione del sottovia di via Andria, a Barletta i riflettori si spostano sulla soppressione del secondo passaggio a livello. Il cantiere di via Vittorio Veneto permetterà di eliminare anche l’altro ostacolo alla circolazione cittadina, sia pedonale che con i mezzi. Il sindaco Cosimo Cannito considera in dirittura d’arrivo le operazioni che riguardano la seconda opera che cambierà il volto urbanistico della città.

Annunciate variazioni alla viabilità cittadina, tra cui le inversioni dei sensi di marcia in via Chieffi e in via Rizzitelli, passando per ulteriori modifiche attese via Trani e via Scuro. I nuovi accessi di via Andria e via Vittorio Veneto porteranno a rimodulare la circolazione stradale dopo cinque anni dal primo cantiere.

