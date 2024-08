Barletta Calcio, due amichevoli in programma

BARLETTA – Nuova settimana di lavoro per il Barletta e due amichevoli in programma in terra barese. Biancorossi nuovamente in campo al Puttilli a tre settimane dall’inizio del campionato di Eccellenza, previsto per domenica 25 agosto e ancora in attesa dei calendari.

Doppia seduta fino a mercoledì per la squadra di Pasquale De Candia, stesso programma venerdì e sabato. Giovedì pomeriggio, dopo la sessione mattutina, è prevista l’amichevole presso il centro sportivo Lovero di Palese contro la compagine locale della Virtus, formazione di Promozione. Domenica, invece, il test presso il centro sportivo Palmiotta di Modugno contro il Bari Primavera. Per entrambe le sgambate, orario ancora da definire.

Occasione per mettere alla prova la condizione atletica della squadra dopo le prime settimane di lavoro, ma per il Barletta anche una fase cruciale durante la quale completare la squadra. Restituiti i 55mila euro per il mancato ripescaggio, la dirigenza biancorossa ha annunciato che proverà a chiudere qualche altro innesto a prescindere dalla somma di fideiussione ed eventuale iscrizione rientrata nelle casse barlettane. Sguardo al reparto arretrato ma non solo, mentre un occhio va anche ai rinforzi della concorrenza.

Con la definizione del girone a venti squadre, il Barletta conosce ufficialmente le sue avversarie. Bisceglie e Gallipoli potenziali rivali, senza scartare Canosa e Spinazzola per una BAT che si candida ad area di spicco nella massima categoria regionale.

