Barletta, auto in divieto di sosta: agente a terra dopo diverbio con conducente

BARLETTA – Una multa per via di un’auto in divieto di sosta, poi la tensione e la colluttazione a due passi dal centro storico. Momenti di grave apprensione domenica sera a Barletta, dove un agente della Polizia Locale ha avuto un aspro diverbio con il conducente di una macchina ed è finito a terra dopo uno scontro con quest’ultimo.

L’episodio è avvenuto all’incrocio tra corso Cavour e via 3 novembre, nei pressi dei giardini del Castello Svevo. Un uomo era fermo con la sua vettura davanti ad un divieto di sosta. Un agente della Polizia Locale di pattuglia in zona ha notato l’irregolarità e ha chiesto all’uomo di spostarsi per evitare la sanzione.

I due hanno avviato una lunga e accesa discussione, durata diversi minuti davanti ai passanti e alle auto incolonnate nel traffico. Il conducente è poi rientrato nel veicolo dopo lo scontro, abbandonando il luogo in fretta e furia. L’agente, invece, si è accasciato ed è stato soccorso da colleghi e passanti.

Accertamenti in corso sulla dinamica dell’accaduto e sulle responsabilità dei due protagonisti del diverbio, scongiurate conseguenze peggiori.

