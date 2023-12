Bari, visita del comandante De Vita al Comando Cc

BARI – Il comandante Interregionale “Ogaden” di Napoli, Generale di Corpo d’Armata Antonio De Vita, ha visitato il Comando Legione Carabinieri “Puglia”. Nella storica “Caserma Bergia” di lungomare Nazario Sauro, l’alto ufficiale, alla presenza del comandante della Legione, generale di Brigata Ubaldo Del Monaco, ha incontrato il personale dello Stato Maggiore della Legione Carabinieri e dei sei Comandi Provinciali. Prima di firmare l’albo d’onore, il generale de Vita ha rivolto un saluto ad una rappresentanza di carabinieri dell’Arma territoriale e delle organizzazioni mobile, speciale e forestale, ai delegati del consiglio di base di rappresentanza e alle Associazioni Nazionali Carabinieri e Carabinieri Forestale in congedo. Il generale de Vita, prima di rivolgere a tutti i militari e ai loro familiari gli auguri per le imminenti festività di fine anno, ha espresso il proprio apprezzamento ai carabinieri della Legione Puglia per l’impegno e la dedizione mostrati nello svolgimento della quotidiana attività di controllo del territorio e nella lotta alla criminalità comune e organizzata.

